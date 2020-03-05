Поветкин о поединке с Уайтом: я отдам все силы, чтобы показать красивый и интересный бой

Российский боксёр Александр Поветкин заявил, что осознаёт важность предстоящего поединка с временным чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе Диллианом Уайтом.

«Я очень рад, что буду боксировать с Уайтом, потому что это, я считаю, один из сильнейших боксёров с хорошим сильным ударом, с хорошей техникой», — приводит слова Поветкина пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса».

Он отметил, что прекрасно понимает, что на кону этого боя поставлена возможность в дальнейшем выйти на титульный бой за пояс чемпиона мира в тяжёлом весе.

«Для меня это тоже важный бой. И интересный бой. Так что я отдам все силы и всё сделаю, чтобы показать красивый, интересный бой», — добавил российский боксёр.

Поединок Поветкина и Уайта пройдёт в Манчестере 2 мая.

Всего в активе 40-летнего Поветкина 35 побед (24 — нокаутом), два поражения и одна ничья. 31-летний Уайт на профессиональном ринге имеет 27 побед (18 — нокаутом) и одно поражение.

Ранее сообщалось, что Поветкин и Уайт провели первую дуэль взглядов.