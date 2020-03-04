Федун: судье не удалось испортить матч между «Спартаком» и ЦСКА

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу своей команды над ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России по футболу.
Федун: судье не удалось испортить матч между «Спартаком» и ЦСКА
  • РИА Новости

«Могу сказать, что это настоящее дерби, настоящая кубковая игра. Игра активная — с ошибками, со страстью, травмами и судейскими ляпами», — приводит ТАСС слова Федуна.

По его словам, причиной пропущенных мячей в первом тайме стала нехватка концентрации. Как отметил владелец «Спартака», его футболисты допустили две оплошности, которые привели к двум голам ЦСКА.

При этом он посетовал на неудовлетворительное судейство главного арбитра Сергея Иванова.

«Судье не удалось испортить игру. Это очень редко у Иванова получается, и слава богу», — заключил Федун.

Ранее защитник «Спартака» Георгий Джикия обратился к болельщикам после победы над ЦСКА в Кубке России.

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