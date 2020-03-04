Тедеско рассказал о состоянии травмированного Бакаева
- РИА Новости
«Когда приходится менять такого креативного футболиста, игра становится совсем другой. Но с выходом Тила она не стала хуже. Он отлично себя зарекомендовал, особенно в дополнительное время. Можем найти замену любому человеку, у нас хорошие игроки. Например, есть Аяз Гулиев, но надеюсь, что Зелимхан выйдет на поле в матче с «Краснодаром». Сегодня он поедет на обследование, после которого всё станет ясно», — сказал Тедеско на пресс-конференции.
Ранее он сказал, кто из футболистов ЦСКА доставлял «Спартаку» проблемы в матче Кубка России.