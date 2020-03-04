Тедеско рассказал о состоянии травмированного Бакаева

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал замену Зелимхана Бакаева в перерыве между первым и вторым таймами матча 1/4 финала Кубка России по футболу с ЦСКА.
Тедеско рассказал о состоянии травмированного Бакаева
  • РИА Новости

«Когда приходится менять такого креативного футболиста, игра становится совсем другой. Но с выходом Тила она не стала хуже. Он отлично себя зарекомендовал, особенно в дополнительное время. Можем найти замену любому человеку, у нас хорошие игроки. Например, есть Аяз Гулиев, но надеюсь, что Зелимхан выйдет на поле в матче с «Краснодаром». Сегодня он поедет на обследование, после которого всё станет ясно», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

Ранее он сказал, кто из футболистов ЦСКА доставлял «Спартаку» проблемы в матче Кубка России.

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