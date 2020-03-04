IIHF может сократить число участников ЧМ-2020 из-за коронавируса

Международная федерация хоккея (IIHF) может рассмотреть вариант сокращения числа участников чемпионата мира 2020 года, который должен пройти в Швейцарии.

Как сообщает Ilta Sanomat, IIHF готова провести турнир в сокращённом формате.

«Конечно, неприятно, если чемпионат мира нужно будет отменить, но здоровье людей важнее всего, рисковать нельзя. Однако мы надеемся, что с заболеванием удастся справиться», — заявил вице-президент IIHF Калерво Куммола.

Он также отметил, что окончательное решение о проведении мирового первенства, вероятно, будет принято до 17 марта.

Чемпионат мира 2020 года должен пройти 8—24 мая в швейцарских городах Цюрих и Лозанна.

Ранее сообщалось, что IIHF отменила ряд юношеских турниров из-за коронавируса.