Юрченко рассказал о ходе встречи с главой World Athletics

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что возглавляющий Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу намерен способствовать восстановлению ВФЛА в правах.

«Президент Коу выразил надежду, что те решения, которые ВФЛА приняла в последние дни, дадут новый старт отношениям и конструктивному диалогу между ВФЛА и World Athletics. Господин Коу заверил нас, что он займётся доработкой рекомендаций касательно судьбы ВФЛА. Эти рекомендации будут касаться рассмотрения санкций за прошлые нарушения антидопинговых правил, которые будут наложены на ВФЛА, а также начала процесса выдачи российским легкоатлетам нейтрального статуса, запуска процесса восстановления полноценного членства ВФЛА в World Athletics. В самое ближайшее время я планирую обратиться в национальные федерации с официальными письмами, где постараюсь донести им позицию нового руководства ВФЛА по ситуации в российской лёгкой атлетике с целью построения доверительного и конструктивного диалога», — цитирует Юрченко ТАСС.

Ранее в World Athletics рассказали о встрече с Ласицкене, Сидоровой и Шубенковым.