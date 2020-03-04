Тренер прокомментировал смерть чемпиона мира по велоспорту Андрея Ведерникова

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Тренер Павел Кульков рассказал, что чемпион мира по велоспорту на шоссе в групповой гонке Андрей Ведерников добился успеха благодаря упорству.
Тренер прокомментировал смерть чемпиона мира по велоспорту Андрея Ведерникова
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru.

Тренер отметил, что в юношестве Ведерников страдал от порока сердца.

«Три года он был на пристальном контроле, иногда даже не разрешали заниматься спортом. Но именно целеустремлённость, желание и поддержка врачей дали результаты. Трудно давалось, но поэтому он и достиг таких высот, да и сила воли тоже. Бывает одним легко, а он физически не выделялся, но был трудягой, вот и добился успехов», — пояснил Павел Кульков.

Он добавил, что до настоящего времени поддерживал общение с Ведерниковым.

Заслуженный мастер спорта, первый советский чемпион мира по велоспорту на шоссе в групповой гонке Андрей Ведерников погиб 29 февраля на территории одного из санаториев Ижевска.

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