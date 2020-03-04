Источник: Ибрагимович может покинуть «Милан»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович может покинуть команду по окончании сезона.

Об этом сообщает Calciomercato. По информации источника, швед может уйти из-за серьёзных изменений в руководстве «Милана». Ранее должность руководителя футбольного отдела клуба покинул Звонимир Бобан, а в ближайшее время может уйти технический директор Паоло Мальдини.

В январе Ибрагимович подписал контракт с «Миланом» до конца текущего сезона с пунктом об автоматическом его продлении в случае выхода коллектива в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что полуфинальный матч Кубка Италии по футболу «Ювентус» — «Милан» отменён из-за коронавируса.