Источник: Ибрагимович может покинуть «Милан»

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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович может покинуть команду по окончании сезона.
Источник: Ибрагимович может покинуть «Милан»
  • © Maxim Thore/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Calciomercato. По информации источника, швед может уйти из-за серьёзных изменений в руководстве «Милана». Ранее должность руководителя футбольного отдела клуба покинул Звонимир Бобан, а в ближайшее время может уйти технический директор Паоло Мальдини.

В январе Ибрагимович подписал контракт с «Миланом» до конца текущего сезона с пунктом об автоматическом его продлении в случае выхода коллектива в Лигу чемпионов. 

Ранее сообщалось, что полуфинальный матч Кубка Италии по футболу «Ювентус» — «Милан» отменён из-за коронавируса.

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