СМИ: «Атлетико» договорился об условиях личного контракта с футболистом «Барселоны» Ракитичем

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Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может продолжить карьеру в составе мадридского «Атлетико».
СМИ: «Атлетико» договорился об условиях личного контракта с футболистом «Барселоны» Ракитичем
  • © Alfredo Falcone/Lapresse.&Quot;A
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Marca. По информации источника, футболист договорился с мадридским клубом об условиях личного контракта. Теперь «Атлетико» необходимо договориться с «Барселоной» о трансферной стоимости полузащитника.

Контракт Ракитича с «Барселоной» действителен до 2021 года. В текущем сезоне хорват сыграл в 30 матчах во всех турнирах, отметившись четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» потерял очки в матче Примеры с «Эспаньолом».

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