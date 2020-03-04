СМИ: «Атлетико» договорился об условиях личного контракта с футболистом «Барселоны» Ракитичем

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может продолжить карьеру в составе мадридского «Атлетико».

Об этом сообщает Marca. По информации источника, футболист договорился с мадридским клубом об условиях личного контракта. Теперь «Атлетико» необходимо договориться с «Барселоной» о трансферной стоимости полузащитника.

Контракт Ракитича с «Барселоной» действителен до 2021 года. В текущем сезоне хорват сыграл в 30 матчах во всех турнирах, отметившись четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» потерял очки в матче Примеры с «Эспаньолом».