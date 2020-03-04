В Италии на месяц могут отменить спортивные мероприятия из-за коронавируса

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Правительство Италии рассматривает ряд мер в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.
В Италии на месяц могут отменить спортивные мероприятия из-за коронавируса
  • Reuters

«Избегать на протяжении 30 дней любых мероприятий, включая спортивные, в которых участвуют люди, не соблюдающие дистанцию друг от друга минимум в один метр», — цитирует новостное агентство ANSA предложение итальянского правительства. Ожидается, что премьер-министр страны Джузеппе Конте вынесет соответствующее постановление в ближайшее время.

За последние сутки в Италии от коронавируса умерло 27 человек.

Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердили у двух российских велогонщиков в ОАЭ.

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