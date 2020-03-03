Касаткина обыграла Пармантье в первом круге турнира WTA в Лионе

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Россиянка Дарья Касаткина обыграла француженку Полин Пармантье в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Лионе.
Касаткина обыграла Пармантье в первом круге турнира WTA в Лионе
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:4 в пользу россиянки. Матч продолжался 2 часа 26 минут.

В следующем круге турнира Касаткина сыграет с румынкой Ириной Бара.

Ранее сообщалось, что россиянка Флинк прекратила борьбу на турнире WTA в Монтеррее.

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