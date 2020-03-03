Российских велогонщиков шесть дней не выпускают из отеля в ОАЭ из-за коронавируса
- Reuters
«Все команды находились в гостинице, где проводили тестирования. Тестирования провели и стали народ отправлять по домам. Всех, кроме нас. Ну, не только нас. Были три команды, которые жили на одном этаже в гостинице», — заявил телеканалу «360» менеджер команды Gazprom-RusVelo Ренат Хамидулин.
По его словам, российских велогонщиков удерживают в гостиничных номерах уже шестые сутки. Заключительные этапы «Тура ОАЭ» были отменены из-за информации о выявлении заболевания у двух спортсменов.
Ранее футболиста Тарасова проверили в аэропорту на наличие коронавируса.