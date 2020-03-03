Футболиста Тарасова проверили в аэропорту на наличие коронавируса
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«Прилетел после операции, а в Москве врачи меня сразу «приняли». Ещё в самолёте проходил специальный человек с тепловизором, а затем уже в зале прилёта ещё раз всё измерили и попросили заполнить анкету. При этом ни у кого с нашего рейса ничего не нашли! Хотя летели мы из Италии, где на севере ввели карантин. Говорю как очевидец событий: всё в порядке. На границе чётко проверяют. Я спросил у сопровождающего меня сотрудника, были ли случаи в Шереметьеве, на что получил ответ: «Ни одного!» Потому не верьте левым слухам», — написал Тарасов в Instagram.
Футболист получил закрытый перелом малоберцовой кости через несколько дней после подписания контракта с «Рубином».
Ранее сообщалось, что Тарасов обратился к парапсихологу после очередной травмы.