Тарасов обратился к парапсихологу после очередной травмы

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов признался, что прибегнул к помощи парапсихолога после получения серьёзной травмы.

«После эпизода, который произошёл со мной на тренировке, мне было тяжело психологически и эмоционально. На какое-то время я потерялся. Друзья мне порекомендовали психолога, который делает натальную карту. Раньше скептически относился к парапсихологам, но, поговорив онлайн, изменил своё мнение. Мне стало интересно разобраться, посмотреть на ситуацию со стороны», — заявил Тарасов на видео в Instagram.

32-летний футболист получил закрытый перелом левой малоберцовой кости со смещением. Тарасов накануне подписал контракт с «Рубином». До этого полузащитник пропустил полгода из-за другой травмы.

Ранее сообщалось, что футболист «Рубина» Тарасов перенёс операцию.