Футболист «Рубина» Тарасов перенёс операцию

Полузащитник казанского футбольного клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов перенёс операцию на травмированной ноге.

Об этом сам спортсмен сообщил в своём Instagram, опубликовав фото из больничной палаты, которое сопроводил подписью: «Операция прошла успешно. Впереди ещё одна большая работа над собой. Как говорилось в «Шерлоке Холмсе», «нет ничего более стимулирующего, чем когда всё идёт не так, как надо». В точку».

18 февраля «Рубин» подписал контракт с Тарасовым до конца сезона, а уже 21 февраля он получил тяжёлую травму — закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости.

Ранее Леонид Слуцкий заявил, что травма Тарасова эмоционально сказалась на игроках «Рубина».