Слуцкий заявил, что травма Тарасова эмоционально сказалась на игроках «Рубина»

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что травма полузащитника Дмитрия Тарасова эмоционально отразилась на игроках команды.
Слуцкий заявил, что травма Тарасова эмоционально сказалась на игроках «Рубина»
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«По моей практике, когда в команде происходит серьёзная травма, тем более на глазах всей команды, это эмоционально действует отрицательно, потому что каждый переносит эту ситуацию на себя», — приводит слова Слуцкого пресс-служба клуба.

Он отметил, что именно этот эпизод отразился на игре команды в контрольном матче с молдавским «Шерифом», завершившемся победой со счётом 2:0.

«Наверное, сегодня нам не хватило эмоционального фона: то есть, если по качеству игры, по перестроению, по каким-то другим вещам было всё достаточно неплохо, особенно до массовых замен, которые были сделаны уже в середине второго тайма. Если говорить про эмоциональный фон, который тоже очень важен, понятно, он сегодня был не на оптимальном уровне», — добавил специалист.

18 февраля «Рубин» подписал контракт с Тарасовым до конца сезона, а уже 21 февраля он получил тяжёлую травму — закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости. 

Ранее Валерий Непомнящий высказал мнение, что «Рубин» повёл себя профессионально в ситуации с Тарасовым.

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