Слуцкий заявил, что травма Тарасова эмоционально сказалась на игроках «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что травма полузащитника Дмитрия Тарасова эмоционально отразилась на игроках команды.

«По моей практике, когда в команде происходит серьёзная травма, тем более на глазах всей команды, это эмоционально действует отрицательно, потому что каждый переносит эту ситуацию на себя», — приводит слова Слуцкого пресс-служба клуба.

Он отметил, что именно этот эпизод отразился на игре команды в контрольном матче с молдавским «Шерифом», завершившемся победой со счётом 2:0.

«Наверное, сегодня нам не хватило эмоционального фона: то есть, если по качеству игры, по перестроению, по каким-то другим вещам было всё достаточно неплохо, особенно до массовых замен, которые были сделаны уже в середине второго тайма. Если говорить про эмоциональный фон, который тоже очень важен, понятно, он сегодня был не на оптимальном уровне», — добавил специалист.

18 февраля «Рубин» подписал контракт с Тарасовым до конца сезона, а уже 21 февраля он получил тяжёлую травму — закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости.

Ранее Валерий Непомнящий высказал мнение, что «Рубин» повёл себя профессионально в ситуации с Тарасовым.