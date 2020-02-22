Непомнящий заявил, что «Рубин» повёл себя профессионально в ситуации с Тарасовым

Известный тренер Валерий Непомнящий считает, что казанский футбольный клуб «Рубин» повёл себя профессионально, не став разрывать контракт с травмированным полузащитником команды Дмитрием Тарасовым.

«Рубин» повёл себя очень профессионально, не став разрывать контракт. Я работал с Тарасовым и хорошо его знаю. Он мужчина, умеет терпеть и бороться как физически, так и психологически. Да, такое случается, но тёмная полоса рано или поздно закончится. Судьба Тарасова проверяет, но тот не уступит. Уверяю вас, он ещё поиграет! Что такое возрастной игрок в наше время? Сегодня 32 года — это не возраст для футболиста. У него свои задачи на поле. Он должен бороться, должен читать игру. Если Дима захочет, то поиграет ещё, когда восстановится. Тем более что он понимает, что клуб совершил хороший жест, поддержав его, и ответит тем, что снова выйдет на поле и будет выкладываться», — сказал Непомнящий в интервью RT.

Ранее известный в прошлом защитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Сенников признался, что ему сложно поверить в возвращение Тарасова на прежний уровень.