Адвокат рассказал, как были обнаружены поддельные подписи Родченкова

Адвокат российских биатлонисток Алексей Панич рассказал, как удалось обнаружить, что подписи на показаниях экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, представленные в Спортивном арбитражном суде, оказались поддельными.

«Подозрение первоначально возникло в отношении одной подписи на документе, который мы получили от МОК в ноябре 2019 года. Мы проверили сначала её с экспертом. Поскольку он подтвердил, что подпись является неаутентичной, мы собрали образцы подписей Родченкова, после чего была проведена полноценная экспертиза как российским, так и британским экспертом. Мы заказывали работу британского эксперта, прекрасно понимая, что достаточно критически МОК и CAS могут относиться к заключению российского эксперта», — рассказал Панич RT.

Ранее адвокат рассказал о противоречии в новых документах от МОК по делу российских биатлонисток.