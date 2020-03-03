Адвокат рассказал, как были обнаружены поддельные подписи Родченкова

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Адвокат российских биатлонисток Алексей Панич рассказал, как удалось обнаружить, что подписи на показаниях экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, представленные в Спортивном арбитражном суде, оказались поддельными.
Адвокат рассказал, как были обнаружены поддельные подписи Родченкова
  • © Михаил Сербин
  • РИА Новости

«Подозрение первоначально возникло в отношении одной подписи на документе, который мы получили от МОК в ноябре 2019 года. Мы проверили сначала её с экспертом. Поскольку он подтвердил, что подпись является неаутентичной, мы собрали образцы подписей Родченкова, после чего была проведена полноценная экспертиза как российским, так и британским экспертом. Мы заказывали работу британского эксперта, прекрасно понимая, что достаточно критически МОК и CAS могут относиться к заключению российского эксперта», — рассказал Панич RT.

Ранее адвокат рассказал о противоречии в новых документах от МОК по делу российских биатлонисток.

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