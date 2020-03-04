Ковтун: у «Спартака» будет больше мотивации на дерби, чем у ЦСКА
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«Думаю, завоевать кубок всё-таки хотят обе команды. К тому же дерби всегда остаётся дерби. Но для «Спартака» и Доменико Тедеско успех в данном турнире действительно станет отличным подспорьем. А ЦСКА необходимо решать свои проблемы в РПЛ и прокладывать путь в Лигу чемпионов. Но мотивированы красно-белые в среду будут явно больше, соглашусь. Интересно, что противопоставят им армейцы в плане настроя», — заявил Ковтун в интервью RT.
Ранее Дзагоев поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком».