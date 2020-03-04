Ковтун: у «Спартака» будет больше мотивации на дерби, чем у ЦСКА

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Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун, являющийся тренером «Урала», оценил шансы красно-белых на победу в дерби с ЦСКА, которое пройдёт в рамках четвертьфинала Кубка России.
Ковтун: у «Спартака» будет больше мотивации на дерби, чем у ЦСКА
  • © АГН Москва/Global Look Press
  • globallookpress.com

«Думаю, завоевать кубок всё-таки хотят обе команды. К тому же дерби всегда остаётся дерби. Но для «Спартака» и Доменико Тедеско успех в данном турнире действительно станет отличным подспорьем. А ЦСКА необходимо решать свои проблемы в РПЛ и прокладывать путь в Лигу чемпионов. Но мотивированы красно-белые в среду будут явно больше, соглашусь. Интересно, что противопоставят им армейцы в плане настроя», — заявил Ковтун в интервью RT.

Ранее Дзагоев поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком».

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