Ковтун: у «Спартака» будет больше мотивации на дерби, чем у ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун, являющийся тренером «Урала», оценил шансы красно-белых на победу в дерби с ЦСКА, которое пройдёт в рамках четвертьфинала Кубка России.

«Думаю, завоевать кубок всё-таки хотят обе команды. К тому же дерби всегда остаётся дерби. Но для «Спартака» и Доменико Тедеско успех в данном турнире действительно станет отличным подспорьем. А ЦСКА необходимо решать свои проблемы в РПЛ и прокладывать путь в Лигу чемпионов. Но мотивированы красно-белые в среду будут явно больше, соглашусь. Интересно, что противопоставят им армейцы в плане настроя», — заявил Ковтун в интервью RT.

Ранее Дзагоев поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком».