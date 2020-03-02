Дзагоев поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком»

Полузащитник московского ЦСКА заявил, что не может дождаться противостояния со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России.

«Матчи со «Спартаком» всегда носят особенный характер. Мне кажется, на такие игры не нужно отдельно настраиваться, а надо, наоборот, успокоиться. Сам я соскучился по большим матчам и в принципе по футболу. Готов рвать и метать. Силёнок бы ещё хватало. Но чувствую, что постепенно добираю, кондиции улучшаются», — цитирует Дзагоева официальный сайт ЦСКА.

Четвертьфинальный матч Кубка России «Спартак» — ЦСКА состоится 4 марта на «Открытие Арене» в Москве. Встреча начнётся в 19:30.

Ранее президент ЦСКА Гинер заявил, что не волнуется перед дерби со «Спартаком».