Василевский рассказал, почему решил провести бой в GFC

Экс-чемпион M-1 Challenge в среднем и полутяжёлом весах Вячеслав Василевский ответил, почему согласился выступить на турнире GFC в Самаре.

«Это молодая, развивающаяся лига, в настоящий момент активно набирающая обороты. Всё удачно совпало: я захотел провести бой, а промоушен в этот же момент предложил контракт. Условия меня устроили. Кроме того, сейчас у меня в пассиве значатся два поражения, которые мне необходимо закрыть. Не могу сидеть сложа руки, пока не сделаю этого», — заявил Василевский в интервью RT.

Ранее он назвал Хабиба Нурмагомедова фаворитом поединка с Тони Фергюсоном.