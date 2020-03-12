Василевский рассказал, почему решил провести бой в GFC

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Экс-чемпион M-1 Challenge в среднем и полутяжёлом весах Вячеслав Василевский ответил, почему согласился выступить на турнире GFC в Самаре.
Василевский рассказал, почему решил провести бой в GFC
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«Это молодая, развивающаяся лига, в настоящий момент активно набирающая обороты. Всё удачно совпало: я захотел провести бой, а промоушен в этот же момент предложил контракт. Условия меня устроили. Кроме того, сейчас у меня в пассиве значатся два поражения, которые мне необходимо закрыть. Не могу сидеть сложа руки, пока не сделаю этого», — заявил Василевский в интервью RT.

Ранее он назвал Хабиба Нурмагомедова фаворитом поединка с Тони Фергюсоном.

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