Глава ФТАР заявил, что угрозы отмены ЧЕ по тяжёлой атлетике в Москве из-за коронавируса нет

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Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что ситуация с распространением коронавируса не помешает проведению в Москве чемпионата Европы.
Глава ФТАР заявил, что угрозы отмены ЧЕ по тяжёлой атлетике в Москве из-за коронавируса нет
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Подготовка к турниру идёт согласно ранее составленному графику, всё нормально. Что касается профилактических мер от коронавируса, то этим занимается Министерство здравоохранения. В нашей стране коронавирус пока не считается эпидемией, поэтому будут приниматься стандартные меры. Никакой угрозы отмены чемпионата Европы в настоящее время не существует, все запланированные соревнования в России пока проводятся», — приводит слова Агапитова ТАСС.

Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике должен пройти в Москве с 2 по 12 апреля.

По данным СМИ, в Москве прорабатывают сценарий возможной отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что КХЛ не получала документов по отмене мероприятий в Москве.

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