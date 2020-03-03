КХЛ не получала документов по отмене мероприятий в Москве

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) прокомментировали информацию о возможной отмене массовых спортивных мероприятий в Москве в качестве одной из мер по предупреждению распространения коронавируса.

По словам представителя пресс-службы КХЛ, которые приводит «Чемпионат», на данный момент в лигу не поступало никаких документов от мэрии Москвы, связанных с данным вопросом.

В лиге также отметили, что если подобные бумаги поступят, то будут проведены консультации с клубами, чьи интересы могут быть затронуты, с целью проработать план дальнейших действий.

По данным СМИ, в Москве прорабатывают сценарий возможной отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса.

Ранее в РФС прокомментировали возможную отмену спортивных мероприятий из-за коронавируса.