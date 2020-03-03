Стал известен состав мужской сборной России по боксу на европейскую квалификацию ОИ-2020

Пресс-служба Федерации бокса России огласила состав мужской национальной команды на европейский квалификационный турнир летних Олимпийских игр 2020 года.

В состав сборной вошли восемь спортсменов: Расул Салиев (весовая категория до 52 кг), Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Габил Мамедов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) и Иван Верясов (свыше 91 кг).

Капитаном сборной России назначен Андрей Замковой.

Соревнования пройдут в Лондоне с 14 по 24 марта.

Ранее сообщалось, что Сергей Ковалёв объявил о начале подготовки к следующему бою.