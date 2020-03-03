СМИ: В Москве прорабатывают сценарий возможной отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса

В мэрии Москвы разработали планы действий по предупреждению распространения коронавируса в столице.

Как сообщает «Чемпионат», разрабатываются два плана действий, первый из которых состоит из превентивных мер, среди которых отмена всех международных спортивных мероприятий, проводимых в Москве. Согласно второму плану, будет введёт запрет на проведение всех спортивных мероприятий, а также будут закрыты стадионы и спортивные площадки.

Ранее сообщалось, что у вернувшегося из Италии сотрудника РФС подтверждён коронавирус.