СМИ: В Москве прорабатывают сценарий возможной отмены спортивных мероприятий из-за коронавируса
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- РИА Новости
Как сообщает «Чемпионат», разрабатываются два плана действий, первый из которых состоит из превентивных мер, среди которых отмена всех международных спортивных мероприятий, проводимых в Москве. Согласно второму плану, будет введёт запрет на проведение всех спортивных мероприятий, а также будут закрыты стадионы и спортивные площадки.
Ранее сообщалось, что у вернувшегося из Италии сотрудника РФС подтверждён коронавирус.