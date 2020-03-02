СМИ сообщают, что у вернувшегося из Италии сотрудника РФС подтверждён коронавирус
- Reuters
Об этом сообщает РБК со ссылкой на штаб по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.
Согласно данным обследования, молодой человек заболел 21 февраля на отдыхе в Италии.
В прессе рассказали, что речь идёт о сотруднике РФС Давиде Берове, который был госпитализирован в Москве. Его состояние оценивается как удовлетворительное, а заболевание протекает в лёгкой форме.
Ранее РФС отреагировал на информацию о госпитализации сотрудника из-за коронавируса.