РФС отреагировал на информацию о госпитализации сотрудника из-за коронавируса

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) прокомментировала информацию о госпитализации сотрудника организации из-за подозрения на коронавирус.

«Медицинский комитет РФС подтверждает, что один из сотрудников организации, который вернулся из отпуска в Италии, находится в одной из больниц Москвы», — приводит слова представителя пресс-службы РФС Sport24.

При этом в пресс-службе отмечается, что речь идёт о профилактическом нахождении в стационаре, а не о вирусной инфекции.

«В настоящее время его состояние удовлетворительное и никаких опасений о угрозе его здоровью нет», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Москве отменили матч ЛФЛ из-за подозрения на коронавирус.