РФС отреагировал на информацию о госпитализации сотрудника из-за коронавируса

Короткая ссылка
Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) прокомментировала информацию о госпитализации сотрудника организации из-за подозрения на коронавирус.

«Медицинский комитет РФС подтверждает, что один из сотрудников организации, который вернулся из отпуска в Италии, находится в одной из больниц Москвы», — приводит слова представителя пресс-службы РФС Sport24.

При этом в пресс-службе отмечается, что речь идёт о профилактическом нахождении в стационаре, а не о вирусной инфекции.

«В настоящее время его состояние удовлетворительное и никаких опасений о угрозе его здоровью нет», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Москве отменили матч ЛФЛ из-за подозрения на коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить