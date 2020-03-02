Бывший министр спорта Колобков стал заместителем гендиректора «Газпром нефти»

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Бывший министр спорта России Павел Колобков вошёл в совет директоров «Газпром нефти», где будет выполнять функции заместителя генерального директора компании по работе с федеральными органами власти.
Бывший министр спорта Колобков стал заместителем гендиректора «Газпром нефти»
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Совет директоров «Газпром нефти» принял постановление об избрании Павла Колобкова членом правления компании, а также о его назначении заместителем генерального директора по работе с федеральными органами власти. В сферу его ответственности войдут вопросы координации взаимодействия с министерствами и ведомствами России», — гласит заявление «Газпром нефти».

Колобков является шестикратным чемпионом мира, олимпийским чемпионом в личном первенстве, двукратным серебряным и трёхкратным бронзовым призёром Олимпиад по фехтованию на шпагах. Он возглавлял Министерство спорта России с октября 2016 по январь 2020 года.

Ранее Колобков заявил, что готов продолжать работать на благо спорта в новом качестве.

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