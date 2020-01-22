Колобков заявил, что готов продолжать работать на благо спорта в новом качестве

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Бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что готов продолжать оказывать поддержку отрасли в новом качестве.
Колобков заявил, что готов продолжать работать на благо спорта в новом качестве
  • РИА Новости

«За три с небольшим года мне и моей команде удалось усовершенствовать систему управления спортом, реорганизовать министерство под поставленные президентом задачи, сформировать и запустить проект «Спорт — норма жизни». Желаю Олегу Васильевичу успехов на новой и ответственной должности», — цитирует Колобкова пресс-служба министерства.

Он также выразил мнение, что новый министр спорта Олег Матыцин справится с задачами, поставленными президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, Колобков выразил готовность оказывать всестороннюю поддержку Матыцину.

«Что касается моей дальнейшей деятельности, то я готов и буду дальше работать на благо отрасли в новом качестве», — заявил Колобков.

Колобков занимал должность министра спорта с 2016 года. 21 января его на этом посту сменил глава Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.

Ранее в FISU отреагировали на назначение Матыцина министром спорта России.

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