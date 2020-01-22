В FISU отреагировали на назначение Матыцина министром спорта России

Генеральный секретарь Международной федерации студенческого спорта (FISU) Эрик Сентрон прокомментировал назначение президента организации Олега Матыцина на пост министра спорта России.

«Для FISU большая честь, что наш президент назначен главой Министерства спорта, чтобы помочь России справиться с текущими вызовами и возобновить взаимодействие с мировым спортивным сообществом», — цитирует Сентрона официальный сайт FISU.

По его словам, Матыцин достиг многого в должности главы FISU и объединил университетское спортивное движение.

Матыцин занимает пост президента FISU с 2015 года.

Ранее сообщалось, что Матыцин намерен встретиться с представителями WADA и РУСАДА.