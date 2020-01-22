В FISU отреагировали на назначение Матыцина министром спорта России

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Генеральный секретарь Международной федерации студенческого спорта (FISU) Эрик Сентрон прокомментировал назначение президента организации Олега Матыцина на пост министра спорта России.
В FISU отреагировали на назначение Матыцина министром спорта России
  • globallookpress.com

«Для FISU большая честь, что наш президент назначен главой Министерства спорта, чтобы помочь России справиться с текущими вызовами и возобновить взаимодействие с мировым спортивным сообществом», — цитирует Сентрона официальный сайт FISU.

По его словам, Матыцин достиг многого в должности главы FISU и объединил университетское спортивное движение.

Матыцин занимает пост президента FISU с 2015 года.

Ранее сообщалось, что Матыцин намерен встретиться с представителями WADA и РУСАДА.

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