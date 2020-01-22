В FISU отреагировали на назначение Матыцина министром спорта России
- globallookpress.com
«Для FISU большая честь, что наш президент назначен главой Министерства спорта, чтобы помочь России справиться с текущими вызовами и возобновить взаимодействие с мировым спортивным сообществом», — цитирует Сентрона официальный сайт FISU.
По его словам, Матыцин достиг многого в должности главы FISU и объединил университетское спортивное движение.
Матыцин занимает пост президента FISU с 2015 года.
Ранее сообщалось, что Матыцин намерен встретиться с представителями WADA и РУСАДА.