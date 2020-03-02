Тарасова пожелала здоровья завершившей карьеру фигуристке Сотниковой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение первой российской олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Аделины Сотниковой завершить профессиональную карьеру.

«Дорогая моя Аделинка! Пишу этот пост на том катке, где ты тренировалась. Ты прошла большой и красивый путь, достигла самого высокого и заветного титула для любого спортсмена. Я хочу, чтобы твоя дальнейшая жизнь была такой же красивой, яркой, прекрасной и счастливой. Будь здорова! Твоя ТАТ», — написала Тарасова в Instagram.

Аделина Сотникова, побеждавшая на Олимпиаде-2014 в Сочи, объявила о завершении карьеры в связи с состоянием здоровья.

Ранее Мишин выразил мнение, что карьера фигуристки Сотниковой завершилась сразу после ОИ-2014.