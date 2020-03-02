Мишин считает, что карьера фигуристки Сотниковой завершилась сразу после ОИ-2014

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Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин выразил мнение, что карьера олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой фактически завершилась после Игр-2014 в Сочи.
Мишин считает, что карьера фигуристки Сотниковой завершилась сразу после ОИ-2014
  • © Koji Aoki/AFLO
  • globallookpress.com

«На мой взгляд, карьера этой замечательной спортсменки реально завершилась сразу же после Олимпиады в Сочи. То, что она сейчас это сформулировала, — просто формальность. Триггером стала её болезнь. Думаю, что вряд ли бы она вернулась в спорт. После Сочи-2014 карьера Аделины пошла в вялотекущем режиме. Но совершенно точно это замечательная спортсменка, которая внесла эпохальный вклад в отечественное фигурное катание», — цитируют Мишина «Известия».

В последний раз Сотникова выступала в официальных соревнованиях в сезоне-2015/16. Помимо победы на Олимпиаде-2014, 23-летняя спортсменка дважды выигрывала чемпионат Европы и четырежды — первенство России.

Ранее в ФФККР прокомментировали решение Сотниковой о завершении спортивной карьеры.

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