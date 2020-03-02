В ФФККР прокомментировали решение Сотниковой о завершении спортивной карьеры

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Президент и генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев прокомментировал решение Аделины Сотниковой о завершении спортивной карьеры.
В ФФККР прокомментировали решение Сотниковой о завершении спортивной карьеры
  • © Wang Haofei/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

По его словам, Сотникова имела шансы долго выступать на высоком уровне, однако травмы ей помешали. 

«К сожалению, от фактора здоровья никуда не уйдёшь, особенно в таком виде спорта, как фигурное катание. Эти проблемы в значительной степени помешали Аделине удержаться на вершине после Олимпиады. Считаю, что при более удачном стечении обстоятельств она могла достаточно долго бороться за первые места крупных соревнований», — отметил он в беседе с газетой «Известия».

Писеев добавил, что, несмотря на травмы, Сотниковой удалось завоевать олимпийское золото, которое перевешивает все её достижения.

Президент ФФККР также подчеркнул, что всегда будет благодарен спортсменке, которая задала тон российскому доминированию в фигурном катании и продемонстрировала ориентир нынешним лидерам мирового спорта.

Аделина Сотникова официально объявила о завершении своей профессиональной спортивной карьеры в эфире телеканала «Россия 1».

Президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов в беседе с радио Sputnik отметил, что это решение было ожидаемым и верным.

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