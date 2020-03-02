Власти Казани оценили решение УЕФА провести матч за Суперкубок-2023 в столице Татарстана

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Мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал решение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провести Суперкубок УЕФА в 2023 году в столице Татарстана.
Власти Казани оценили решение УЕФА провести матч за Суперкубок-2023 в столице Татарстана
  • Казань. Архивное фото / © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Мы искренне рады. Мы полны решимости провести незабываемый Суперкубок УЕФА. Спасибо огромное всем участникам, которые голосовали за нас», — сказал Метшин.

Он отметил, что в городе есть всё для проведения состязаний мирового уровня, в том числе современный стадион, развитая индустрия гостеприимства, команда волонтёров и болельщиков.

Метшин напомнил и об опыте проведения Универсиады-2013 и чемпионата мира по футболу — 2018.

Матч за Суперкубок УЕФА проводится между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона.

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