Власти Казани оценили решение УЕФА провести матч за Суперкубок-2023 в столице Татарстана
- Казань. Архивное фото / © Максим Богодвид
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online».
«Мы искренне рады. Мы полны решимости провести незабываемый Суперкубок УЕФА. Спасибо огромное всем участникам, которые голосовали за нас», — сказал Метшин.
Он отметил, что в городе есть всё для проведения состязаний мирового уровня, в том числе современный стадион, развитая индустрия гостеприимства, команда волонтёров и болельщиков.
Метшин напомнил и об опыте проведения Универсиады-2013 и чемпионата мира по футболу — 2018.
Матч за Суперкубок УЕФА проводится между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона.