Марков не уверен, что Панарин приедет в сборную в случае невыхода «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ

Чемпион мира 2008 года Евгений Марков поделился мнением о возможном составе сборной России по хоккею на предстоящий чемпионат мира в Швейцарии.

«Даже не факт, что тот же Панарин приедет, если «Рейнджерс» не попадут в плей-офф. В сборной России очень большой тренерский штаб, кого там только нет. Это уже их головная боль», — цитирует Маркова Sport24.

Он также предположил, что национальная команда может быть собрана из игроков КХЛ, если все сильнейшие российские хоккеисты, которые выступают в НХЛ, попадут в плей-офф вместе со своими командами.

Всего на счету Панарина 32 заброшенные шайбы и 58 голевых пасов в 64 играх текущего сезона НХЛ.

Ранее сообщалось, что Панарин стал девятым игроком в истории «Рейнджерс», набравшим 90+ очков за сезон.