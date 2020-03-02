Тренер Билялетдинов похвалил работу Квартального в «Ак Барсе»
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- РИА Новости
«Я считаю, что команда играет очень хорошо. Очень активный хоккей. Очень много есть интересных моментов, розыгрышей. Это очень хорошая работа тренеров. Квартальнов? Он работает хорошо», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».
Он также отметил, что не удивлён качественной игре команды Квартального, так как специалист хорошо тренировал ещё в московском ЦСКА и ярославском «Локомотиве». При этом Билялетдинов обратил внимание на изменения в игре «Ак Барса».
«Ак Барс» выиграл Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и сыграет в плей-офф с нижнекамским «Нефтехимиком».
Ранее сообщалось, что форвард казанцев Данис Зарипов пропустит первый раунд плей-офф КХЛ из-за травмы.