Тренер Билялетдинов похвалил работу Квартального в «Ак Барсе»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил работу нынешнего наставника команды Дмитрия Квартального.
Тренер Билялетдинов похвалил работу Квартального в «Ак Барсе»
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Я считаю, что команда играет очень хорошо. Очень активный хоккей. Очень много есть интересных моментов, розыгрышей. Это очень хорошая работа тренеров. Квартальнов? Он работает хорошо», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».

Он также отметил, что не удивлён качественной игре команды Квартального, так как специалист хорошо тренировал ещё в московском ЦСКА и ярославском «Локомотиве». При этом Билялетдинов обратил внимание на изменения в игре «Ак Барса».

«Ак Барс» выиграл Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и сыграет в плей-офф с нижнекамским «Нефтехимиком».

Ранее сообщалось, что форвард казанцев Данис Зарипов пропустит первый раунд плей-офф КХЛ из-за травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить