Тренер Билялетдинов похвалил работу Квартального в «Ак Барсе»

Бывший главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил работу нынешнего наставника команды Дмитрия Квартального.

«Я считаю, что команда играет очень хорошо. Очень активный хоккей. Очень много есть интересных моментов, розыгрышей. Это очень хорошая работа тренеров. Квартальнов? Он работает хорошо», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».

Он также отметил, что не удивлён качественной игре команды Квартального, так как специалист хорошо тренировал ещё в московском ЦСКА и ярославском «Локомотиве». При этом Билялетдинов обратил внимание на изменения в игре «Ак Барса».

«Ак Барс» выиграл Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и сыграет в плей-офф с нижнекамским «Нефтехимиком».

Ранее сообщалось, что форвард казанцев Данис Зарипов пропустит первый раунд плей-офф КХЛ из-за травмы.