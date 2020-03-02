Харитонов заявил, что ему не интересен бой Александра Емельяненко с Исмаиловым

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов заявил, что ему не интересен предстоящий поединок между соотечественниками Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.

«Вообще не интересен. Чем он может быть интересен?» — цитирует Харитонова РИА Новости.

При этом он в очередной раз подчеркнул, что считает Емельяненко преступником, обвинив его в изнасиловании женщин и употреблении алкоголя. Он также выразил мнение, что уже ничто не изменит Емельяненко.

«Люди, которые его поддерживают, делают это до того момента, пока это не коснётся их самих, их близких — жён, дочерей, матерей. Тогда вы сразу измените своё мнение. Этот человек преступник, который позорит наш спорт», — добавил Харитонов.

Бой Емельяненко с Исмаиловым пройдёт 3 апреля в Москве на турнире ACA 107. На данный момент Емельяненко готовится к схватке в бойцовском клубе «Ахмат» в Грозном.

Тренер бойцовского клуба «Ахмат» рассказал, как ему удалось заставить Александра Емельяненко соблюдать режим.