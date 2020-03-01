Тренер «Ахмата» рассказал, как ему удалось заставить Александра Емельяненко соблюдать режим

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Главный тренер бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев рассказал, почему боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не нарушает режим, тренируясь в Грозном.
Тренер «Ахмата» рассказал, как ему удалось заставить Александра Емельяненко соблюдать режим
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

«Мы ему сказали: «Если хочешь выступать за наш клуб, то нужно оставить спиртное, тогда будешь тренироваться». Он ответил: «Я всё осознал, я всё знаю. Я сам соберусь, всё сделаю. Я для себя принял решение, что мне нужно доказать, что я могу». Он своё слово держал. За время его выступлений за наш клуб ни разу не было, чтобы он был где-то выпивший, ещё что-то. С местными ребятами, чеченцами, он очень хорошо дружил», — заявил Бичуев «Спорт-Экспрессу».

В настоящее время Александр Емельяненко проходит подготовку к следующему бою в «Ахмате». 3 апреля 38-летний боец встретится с Магомедом Исмаиловым.

Ранее тренер «Ахмата» рассказал, в какой форме Александр Емельяненко приехал в Грозный.

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