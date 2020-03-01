Тренер «Ахмата» рассказал, в какой форме Александр Емельяненко приехал в Грозный

Главный тренер бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев заявил, что российскому бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко не потребуется много времени, чтобы набрать оптимальную форму.

«Видно было, что он немного отошёл от тренировочного процесса. Но нельзя сказать, что он был в запущенном состоянии. В принципе, чтобы набрать форму, ему не надо много времени. Того временного промежутка, который остался, для его организма достаточно, чтобы набрать хорошую форму», — цитирует Бичуева «Спорт-Экспресс».

Емельяненко приступил к тренировкам в «Ахмате» в первой половине февраля. Следующий поединок боец проведёт 3 апреля в Москве с Магомедом Исмаиловым.

Ранее Кадыров назвал Александра Емельяненко одним из лучших бойцов мира.