Тренер «Ахмата» рассказал, в какой форме Александр Емельяненко приехал в Грозный

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Главный тренер бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев заявил, что российскому бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко не потребуется много времени, чтобы набрать оптимальную форму.
Тренер «Ахмата» рассказал, в какой форме Александр Емельяненко приехал в Грозный
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Видно было, что он немного отошёл от тренировочного процесса. Но нельзя сказать, что он был в запущенном состоянии. В принципе, чтобы набрать форму, ему не надо много времени. Того временного промежутка, который остался, для его организма достаточно, чтобы набрать хорошую форму», — цитирует Бичуева «Спорт-Экспресс».

Емельяненко приступил к тренировкам в «Ахмате» в первой половине февраля. Следующий поединок боец проведёт 3 апреля в Москве с Магомедом Исмаиловым.

Ранее Кадыров назвал Александра Емельяненко одним из лучших бойцов мира.

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