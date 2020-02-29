Кадыров назвал Александра Емельяненко одним из лучших бойцов мира

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился мнением о российском бойце смешанных единоборств Александре Емельяненко.
Кадыров назвал Александра Емельяненко одним из лучших бойцов мира
  • © alexemelyanenko
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«Я очень хорошо знаю Александра Емельяненко. Нет людей, не допускающих ошибки. Возможно, что Александр тоже их совершал. Однако у него положительных качеств значительно больше. Прежде всего это волевой, решительный, сильный духом человек. Александр очень искренен в своих словах и поступках. Он переживал потрясения, но каждый раз крепко становился на ноги. Считаю его одним из лучших бойцов России и мира, который имеет огромный потенциал возможностей. У него очень много фанатов и поклонников, желающих подражать его стилю ведения поединков. Я рад был провести с Александром тренировку, а потом и спарринги. Сильный удар, молниеносная реакция, прекрасная выносливость — это дано не каждому», — написал Кадыров в Instagram.

Следующий бой Александр Емельяненко проведёт 3 апреля 2020 года в Москве. Соперником станет Магомед Исмаилов. 

Ранее Александр Емельяненко пообещал «аккуратно» нокаутировать Исмаилова.

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