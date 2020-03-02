Ковальчук стал пятым россиянином, набравшим очки за три клуба в одном сезоне НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук стал пятым российским игроком в истории, которому удалось совершить результативные действия в составе трёх разных клубов в одном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Миннесота Уайлд» (4:3) Ковальчук отметился голевой передачей.

До этого в нынешнем сезоне он выступал за «Лос-Анджелес Кингз» и «Монреаль Канадиенс» и набирал очки в обоих клубах.

Подобного достижения до него добились Андрей Коваленко, Алексей Гусаров, Дмитрий Юшкевич и Алексей Житник.

Всего в текущем сезоне Ковальчук набрал 23 очка, забросив девять шайб и сделав 14 передач в 41 матче.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вышел на чистое пятое место по числу матчей в НХЛ с двумя и более шайбами.