Ковальчук стал пятым россиянином, набравшим очки за три клуба в одном сезоне НХЛ
- Reuters
В матче регулярного чемпионата с «Миннесота Уайлд» (4:3) Ковальчук отметился голевой передачей.
До этого в нынешнем сезоне он выступал за «Лос-Анджелес Кингз» и «Монреаль Канадиенс» и набирал очки в обоих клубах.
Подобного достижения до него добились Андрей Коваленко, Алексей Гусаров, Дмитрий Юшкевич и Алексей Житник.
Всего в текущем сезоне Ковальчук набрал 23 очка, забросив девять шайб и сделав 14 передач в 41 матче.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вышел на чистое пятое место по числу матчей в НХЛ с двумя и более шайбами.