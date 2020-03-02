Футболист «Реала» Винисиус стал самым молодым игроком в XXI веке, забившим в эль-класико

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал самым молодым игроком в XXI веке, которому удавалось забить в эль-класико.

Винисиус забил в ворота «Барселоны» в матче 26-го тура испанской футбольной Примеры. На момент гола ему было 19 лет и 233 дня. Таким образом, он превзошёл достижение форварда сине-гранатовых Лионеля Месси, который впервые поразил ворота «Реала», когда ему было 19 лет и 259 дней.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Реала».

Ранее сообщалось, что Месси установил рекорд «Барселоны» по количеству матчей в эль-класико.