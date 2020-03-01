Россиянки завоевали золото в стрельбе из пневматической винтовки на ЧЕ
Женская сборная России в составе Анастасии Галашиной, Дарьи Болдиновой и Юлии Каримовой заняла первое место в командных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на чемпионате Европы в польском Вроцлаве.
В финале российские спортсменки победили команду Норвегии — 17:13.
Тройку лучших замкнули представительницы Польши.
Ранее сообщалось, что мужская сборная России выиграла ЧЕ по стрельбе из пневматической винтовки.
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