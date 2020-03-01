Россиянки завоевали золото в стрельбе из пневматической винтовки на ЧЕ

Женская сборная России в составе Анастасии Галашиной, Дарьи Болдиновой и Юлии Каримовой заняла первое место в командных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на чемпионате Европы в польском Вроцлаве.

В финале российские спортсменки победили команду Норвегии — 17:13. Тройку лучших замкнули представительницы Польши. Ранее сообщалось, что мужская сборная России выиграла ЧЕ по стрельбе из пневматической винтовки.