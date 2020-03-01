Мужская сборная России выиграла ЧЕ по стрельбе из пневматической винтовки
Россияне Сергей Каменский, Александр Дрягин и Владимир Масленников победили в командных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на чемпионате Европы в польском Вроцлаве.
В финале российские стрелки одолели представителей Хорватии — 16:8.
Тройку лучших замкнули французы.
Ранее сообщалось, что россияне завоевали золото ЧЕ в стрельбе из пистолета с 10 метров.
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