Сноубордист Логинов победил в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ

Россиянин Дмитрий Логинов завоевал золото в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду в канадском Блю-Маунтине.

В большом финале российский спортсмен опередил представителя Германии Штефана Баумайстера на 0,17 секунды. Тройку лучших замкнул итальянец Эдвин Коратти. Ранее сообщалось, что сноубордист Андрей Соболев завоевал бронзу на этапе КМ в Канаде.