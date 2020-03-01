Сноубордист Логинов победил в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ
Россиянин Дмитрий Логинов завоевал золото в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду в канадском Блю-Маунтине.
В большом финале российский спортсмен опередил представителя Германии Штефана Баумайстера на 0,17 секунды.
Тройку лучших замкнул итальянец Эдвин Коратти.
Ранее сообщалось, что сноубордист Андрей Соболев завоевал бронзу на этапе КМ в Канаде.
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