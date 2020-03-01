Кокорин попал в стартовый состав «Сочи» на матч РПЛ с «Арсеналом»

Короткая ссылка
Российская премьер-лига (РПЛ) огласила стартовый состав футбольного клуба «Сочи» на матч 20-го тура с тульским «Арсеналом».
Кокорин попал в стартовый состав «Сочи» на матч РПЛ с «Арсеналом»
  • РИА Новости

С первых минут на поле стадиона «Фишт» выйдут Сослан Джанаев, Миха Мевля, Ибрагим Цаллагов, Кирилл Заика, Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев, Никита Калугин, Кристиан Нобоа, Андрей Мостовой, Никита Бурмистров и Александр Кокорин, для которого эта игра станет первой официальной встречей с 7 октября 2018 года.

В запасе сочинцев остались Николай Заболотный, Павел Шакуро, Иван Миладинович, Тимофей Маргасов, Душан Лагатор, Акмаль Бахтияров, Дмитрий Полоз, Александр Карапетян и Антон Заболотный.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» и «Рубин» сыграли вничью в 20-м туре РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить