Кокорин попал в стартовый состав «Сочи» на матч РПЛ с «Арсеналом»

Российская премьер-лига (РПЛ) огласила стартовый состав футбольного клуба «Сочи» на матч 20-го тура с тульским «Арсеналом».

С первых минут на поле стадиона «Фишт» выйдут Сослан Джанаев, Миха Мевля, Ибрагим Цаллагов, Кирилл Заика, Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев, Никита Калугин, Кристиан Нобоа, Андрей Мостовой, Никита Бурмистров и Александр Кокорин, для которого эта игра станет первой официальной встречей с 7 октября 2018 года.

В запасе сочинцев остались Николай Заболотный, Павел Шакуро, Иван Миладинович, Тимофей Маргасов, Душан Лагатор, Акмаль Бахтияров, Дмитрий Полоз, Александр Карапетян и Антон Заболотный.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» и «Рубин» сыграли вничью в 20-м туре РПЛ.