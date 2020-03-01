Решение о проведении этапа КМ по биатлону в Нове-Место будет принято 2—3 марта
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- РИА Новости
«Пока на данный момент решения нет, оно будет принято в понедельник-вторник. Скорее всего, в понедельник, потому что там очень много вопросов, этот вирус дошёл и до Нове-Место. Пока в подвешенном состоянии, приниматься решение будет завтра», — приводит слова Драчёва ТАСС.
Соревнования в Нове-Место должны пройти с 5 по 8 марта. Это седьмой, предпоследний этап в календаре Кубка мира по биатлону текущего сезона.
Ранее сообщалось, что в IBU отреагировали на возможные переносы этапов КМ из-за коронавируса.