Хованцев назвал имена биатлонистов, которые примут участие в этапе КМ в Нове-Место
- Эдуард Латыпов / © Kalle Parkkinen/Newspix24
- globallookpress.com
«Елисеев, Латыпов, Поршнев и Халили полетят на Кубок мира. Остальные останутся в Раубичах на этап Кубка IBU. Также добавятся спортсмены с российских стартов. У женщин поедет на Кубок мира Резцова, а здесь добавится Кайшева», — сказал Хованцев телеканалу «Матч ТВ».
Этап Кубка мира в Нове-Место пройдёт с 2 по 8 марта.
Ранее в IBU отреагировали на возможные переносы этапов КМ из-за коронавируса.