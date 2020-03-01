Хованцев назвал имена биатлонистов, которые примут участие в этапе КМ в Нове-Место

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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал спортсменов, которые выступят на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Хованцев назвал имена биатлонистов, которые примут участие в этапе КМ в Нове-Место
  • Эдуард Латыпов / © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Елисеев, Латыпов, Поршнев и Халили полетят на Кубок мира. Остальные останутся в Раубичах на этап Кубка IBU. Также добавятся спортсмены с российских стартов. У женщин поедет на Кубок мира Резцова, а здесь добавится Кайшева», — сказал Хованцев телеканалу «Матч ТВ».

Этап Кубка мира в Нове-Место пройдёт с 2 по 8 марта.

Ранее в IBU отреагировали на возможные переносы этапов КМ из-за коронавируса.

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