Глушаков заявил, что VAR убивает темп игры
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- РИА Новости
«VAR убивает темп игры. Но её придумали, и всем приходится с ней играть. С одной стороны, есть свои плюсы, с другой — есть минусы. Двоякая ситуация», — цитирует Глушакова «Чемпионат».
В матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» — «Ростов» арбитр Сергей Лапочкин удалил игрока хозяев Максима Ненахова, но после применения VAR и пятиминутного совещания отменил своё решение.
Ранее сообщалось, что «Ростов» не сумел обыграть «Ахмат» в матче РПЛ.