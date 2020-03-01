Глушаков заявил, что VAR убивает темп игры

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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков считает, что система видеопомощи арбитрам (VAR) мешает динамике игры.
Глушаков заявил, что VAR убивает темп игры
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«VAR убивает темп игры. Но её придумали, и всем приходится с ней играть. С одной стороны, есть свои плюсы, с другой — есть минусы. Двоякая ситуация», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

В матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» — «Ростов» арбитр Сергей Лапочкин удалил игрока хозяев Максима Ненахова, но после применения VAR и пятиминутного совещания отменил своё решение.

Ранее сообщалось, что «Ростов» не сумел обыграть «Ахмат» в матче РПЛ.

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