Директор «Интера» считает, что футбольный сезон в Италии может быть не доигран
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«Я хотел бы отметить, что в целом с этой ситуацией справляются плохо. Всё должно решаться намного быстрее. Сначала лига принимает решение проводить матчи без зрителей, а затем Министерство спорта выступает против. Президент Серии А допустил ошибку, приняв решение без консультаций. Если будет отложено ещё больше матчей, то мы рискуем не доиграть сезон в Италии. Это заставляет нас подумать о будущем, о том, что календарь сезона слишком плотный. Мы сейчас в безвыходной ситуации», — приводит слова Маротты La Gazzetta dello Sport.
1 марта «Интер» должен был сыграть с «Ювентусом», однако матч был перенесён из-за эпидемии коронавируса.
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