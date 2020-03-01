Директор «Интера» считает, что футбольный сезон в Италии может быть не доигран

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Директор «Интера» Беппе Маротта заявил, что ситуация с большим количеством перенесённых из-за коронавируса матчей может привести к тому, что футбольный сезон в Италии не будет доигран.
Директор «Интера» считает, что футбольный сезон в Италии может быть не доигран
  • Reuters

«Я хотел бы отметить, что в целом с этой ситуацией справляются плохо. Всё должно решаться намного быстрее. Сначала лига принимает решение проводить матчи без зрителей, а затем Министерство спорта выступает против. Президент Серии А допустил ошибку, приняв решение без консультаций. Если будет отложено ещё больше матчей, то мы рискуем не доиграть сезон в Италии. Это заставляет нас подумать о будущем, о том, что календарь сезона слишком плотный. Мы сейчас в безвыходной ситуации», — приводит слова Маротты La Gazzetta dello Sport.

1 марта «Интер» должен был сыграть с «Ювентусом», однако матч был перенесён из-за эпидемии коронавируса.

Ранее сообщалось, как коронавирус влияет на мир спорта.

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