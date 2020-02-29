«Валенсия» с Черышевым победила «Бетис» в Примере

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«Валенсия» одержала победу над «Бетисом» в матче 26-го тура испанской Примеры.
«Валенсия» с Черышевым победила «Бетис» в Примере
  • © Maria Jose Segovia / Afp7
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая на стадионе «Месталья», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Валенсии» принесли голы Кевина Гамейро и Даниэля Парехо, забивших на 60-й и 89-й минутах соответственно. Российский хавбек Денис Черышев вышел на поле на 74-й минуте, но не сумел отличиться результативными действиями.

«Бетис» ответил голом Лоренсо Морона в компенсированное ко второму тайму время.

«Валенсия» с 41 очком занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры. «Бетис» с 30 очками — 13-е.

Ранее сообщалось, что ФИФА потребовала от Испании запретить переходы игроков вне трансферного окна.

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